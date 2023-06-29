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الخارجية الأردنية تستدعي سفيرة السويد

الشروق أونلاين
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الخارجية الأردنية تستدعي سفيرة السويد
أرشيف
الأردن

استدعت الخارجية الأردنية يوم الخميس، سفيرة السويد في عمان ألكسندرا ريدمارك، لإبلاغها احتجاجها “الشديد” على سماح ستوكهولم لمتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف.

واعتبرت الخارجية في بيان أن “حرق نسخة من المصحف الشريف فعل عنصري من أفعال الكراهية الخطيرة، ومظهراً من مظاهر الإسلاموفوبيا المحرضة على العنف والإساءة للأديان”.

وأكدت الوزارة الأردنية أن “مثل هذه الأفعال لا يمكن تبريرها في سياق حرية التعبير مطلقاً”. مجدّدة رفضها وإدانتها لمثل هذه الاعتداءات التي تعتبر “جريمة واستفزازاً لمشاعر أكثر من ملياري مسلم حول العالم”.

كما دعت الوزارة إلى “احترام الرموز الدينية والعمل على نشر وتعزيز ثقافة السلام وقبول الآخر، وزيادة الوعي بقيم الاحترام المشترك”.

جاء هذا عقب قيام متطرف سويدي من أصول عراقية يدعى سلوان موميكا (37 عاما)، بحرق نسخة من المصحف أمام مسجد ستوكهولم المركزي بالتزامن مع عيد الأضحى.

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