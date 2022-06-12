الخارجية الألمانية: الجزائر لاعب رئيسي في حلّ القضايا الإقليمية

تجري وزيرة الدولة بوزارة الخارجية الألمانية كاتيا كول، زيارة رسمية إلى الجزائر. في الفترة ما بين 12 و15 جوان الجاري.

وحسب ما أفادت به وزارة الخارجية الألمانية، ستجري المسؤولة “محادثات سياسية مع مسؤولين رفيعي المستوى من الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني في الجزائر”.

وقالت كاتيا كول في تصريح نقلته الوزارة الألمانية:”الجزائر لاعب رئيسي في حل القضايا الإقليمية في شمال وغرب إفريقيا. لذلك من المهم بالنسبة لي تكثيف الحوار السياسي مع المسؤولين هناك”.

وأضافت:”سأطرح للحكومة الجزائرية إمكانات توسيع علاقاتنا في مجال الطاقة. أنا مقتنعة بضرورة استخدام إمكانات الطاقات المتجددة بشكل أكبر لتوسيع علاقاتنا الثنائية”.

وسيرافق كاتيا كول وفد من رجال الأعمال الألمان. وستركز محادثاتها مع الجانب الجزائري على “تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون في مجال الطاقات المتجددة والأمن الإقليمي والتبادل الثقافي”. كما ستوقّع وزيرة الدولة خلال زيارتها للجزائر اتفاقية ثقافية بين البلدين.