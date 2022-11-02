الخارجية الأمريكية: الجزائر رائدة إقليميا في تعزيز الأمن والاستقرار
أكدت الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، أن واشنطن مستعدة لتعزيز التعاون والشراكة مع الجزائر في مختلف المجالات باعتبارها دولة رائدة إقليميا في تعزيز الاستقرار والأمن
وجاء ذلك في بيان لمكتب الشرق الأدنى بالخارجية الأمريكية بعد لقاء نائبة مساعد وزير الخارجية الرئيسية ياعيل لمبرت بوزير الخارجية رمطان لعمامرة على هامش مشاركتها في افتتاح أشغال القمة العربية.
وجاء في البيان: تفخر الولايات المتحدة بشراكتها مع الجزائر، الرائدة الإقليمية في تعزيز الاستقرار والأمن.. التقت نائبة مساعد وزير الخارجية الرئيسية ياعيل لمبرت مع وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة لتعزيز الشراكة طويلة الأمد والعلاقات الثقافية وتوسيع التعاون في المصالح المشتركة.
The U.S. is proud to partner with Algeria, a regional leader in promoting stability and security. Principal Deputy Assistant Secretary Yael Lempert met w/ @Lamamra_dz to further the long-standing partnership, cultural ties, and expand cooperation on shared interests. pic.twitter.com/2yi6yilmAA
— U.S. State Dept – Near Eastern Affairs (@StateDept_NEA) November 1, 2022
السفيرة الأمريكية ترد على لائحة السيناتورات.. علاقتنا بالجزائر قوية
ويوم 5 أكتوبر 2022، أكدت سفيرة الولايات المتحدة إليزابيث مور أوبين، أن علاقة واشنطن بالجزائر “قوية ومتنامية”، في رد غير مباشر على قضية أعضاء الكونغرس، الذين رفعوا لائحة لوزير الخارجية بشأن ما سمي مشتريات السلاح الروسي.
ونشرت أوبين تغريدة عقب لقائها وزير الخارجية رمطان لعمامرة جاء فيها: يسعدني دائمًا مقابلة وزير الخارجية رمطان لعمامرة ومناقشة العلاقة الثنائية القوية والمتنامية بين الولايات المتحدة والجزائر .
Always a pleasure to meet with @Lamamra_dz and discuss the strong and growing bilateral relationship between the U.S. and #Algeria. #PolDZ #USBizDZ #EconDZ pic.twitter.com/7FRFNtYznE
— Ambassador Aubin (@USAmbtoAlgeria) October 5, 2022
ويعد هذا التصريح أول رد رسمي أمريكي، من مسؤولة في الخارجية الأمريكية، على رسالة السناتورات، بالتأكيد على حرص بلادها على علاقة قوية مع الجزائر.
وتجاهلت الجزائر هذه اللائحة من السيناتورات، الذين تحركهم لوبيات معروفة بعدائها للجزائر، حيث لم يصدر أي رد رسمي حولها.
مسؤولة أمريكية: علاقاتنا مع الجزائر متينة
ويوم 22 سبتمبر 2022، وصفت ويندي شيرمان، نائبة وزير الخارجية الأميركي، علاقات الولايات المتحدة الأمريكية مع الجزائر بـ “المتينة والدائمة”.
ونشرت شارمان تغريدة حول لقاء جمعها بوزير الخارجية رمطان لعمامرة على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة جاء فيها “كان شرف لي لقاء وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، للحديث عن قضايا الأمن الإقليمي وحقوق الإنسان وشراكتنا الإقتصادية، أتطلع إلى مواصلة تعميق علاقتنا القوية والمستدامة”.
It was a pleasure to meet with Algerian Foreign Minister @lamamra_dz at #UNGA to discuss regional security, human rights, and our economic partnership. I look forward to continuing to deepen our strong and enduring relationship. pic.twitter.com/NvODJuHKFd
— Wendy R. Sherman (@DeputySecState) September 22, 2022
الخارجية الأمريكية: الجزائر شريك قوي من أجل السلام في المنطقة
ويوم 21 سبتمبر 2022، وصفت الخارجية الأمريكية، الجزائر بأنها شريك قوي لواشنطن من أجل تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة وفي القارة.
ونشرت الخارجية تغريدة عقب لقاء بين وزير الخارجية رمطان لعمامرة ومساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى السفيرة باربرا ليف بنيويورك جاء فيها: الجزائر شريك قوي للسلام والاستقرار في المنطقة وفي القارة.
RT @StateDept_NEA: الجزائر شريك قوي للسلام والاستقرار في المنطقة وفي القارة.
— الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) September 21, 2022
وحسب الوزارة فإن لقاء ليف مع لعمامرة على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة كان “لمناقشة التعاون بين الولايات المتحدة والجزائر بشأن الاستقرار الإقليمي والسلام وقمة جامعة الدول العربية المقبلة”.
Algeria is a strong partner for peace and stability in the region and on the continent. Assistant Secretary Leaf met with FM @Lamamra_dz today at #UNGA to discuss U.S.-Algerian cooperation on regional stability, peace, and the upcoming Arab League Summit. pic.twitter.com/FomSyy2MpS
— U.S. State Dept – Near Eastern Affairs (@StateDept_NEA) September 21, 2022