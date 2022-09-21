الخارجية الأمريكية: الجزائر شريك قوي من أجل السلام في المنطقة
وصفت الخارجية الأمريكية، الجزائر بأنها شريك قوي لواشنطن من أجل تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة وفي القارة.
ونشرت الخارجية تغريدة عقب لقاء بين وزير الخارجية رمطان لعمامرة ومساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى السفيرة باربرا ليف بنيويورك جاء فيها: الجزائر شريك قوي للسلام والاستقرار في المنطقة وفي القارة.
RT @StateDept_NEA: الجزائر شريك قوي للسلام والاستقرار في المنطقة وفي القارة.
— الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) September 21, 2022
وحسب الوزارة فإن لقاء ليف مع لعمامرة على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة كان “لمناقشة التعاون بين الولايات المتحدة والجزائر بشأن الاستقرار الإقليمي والسلام وقمة جامعة الدول العربية المقبلة”.
Algeria is a strong partner for peace and stability in the region and on the continent. Assistant Secretary Leaf met with FM @Lamamra_dz today at #UNGA to discuss U.S.-Algerian cooperation on regional stability, peace, and the upcoming Arab League Summit. pic.twitter.com/FomSyy2MpS
— U.S. State Dept – Near Eastern Affairs (@StateDept_NEA) September 21, 2022