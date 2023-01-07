الخارجية الأمريكية تبدأ العمل بالاسم الجديد لتركيا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس، اعتماد الاسم الجديد لتركيا “Türkiye”، بدلا من “Turkey”، في جميع مراسلاتها الرسمية.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس في مؤتمر صحفي، إن واشنطن بدأت صباح الخميس اعتماد الصيغة الجديدة لاسم تركيا.

وقال المتحدث الأمريكي:”أؤكد أن السفارة التركية طلبت استخدام اسم الدولة بهذه الطريقة في المراسلات”.

وتابع يقول:”وقد تمت الموافقة على هذا التغيير، كما أن مجلس الأسماء الجغرافية الأمريكي وافق على التغيير أيضا”.

وفي جوان الماضي، وافقت الأمم المتحدة على طلب تركيا بتغيير تسمية البلاد باللغة الإنجليزية من “Turkey” إلى “Türkiye”.