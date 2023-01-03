الخارجية الأمريكية تعلّق على اقتحام الاحتلال للمسجد الأقصى

عبّرت الخارجية الأمريكية مساء الإثنين، عن رفضها لأي إجراءات أحادية الجانب، من شأنها تقويض الوضع التاريخي القائم للأماكن المقدسة في القدس، في سياق تعليقها على اقتحام مسؤولين في حكومة الاحتلال للمسجد الأقصى.

وقالت الخارجية الأمريكية إن اقتحام الاحتلال للمسجد الأقصى، “قد يتسبّب في تفاقم التوتر وإثارة العنف في المنطقة”.

بعد اقتحام الأقصى.. عباس يقرّر اللجوء إلى مجلس الأمن

قرر رئيس فلسطين محمود عباس تكليف بعثته في نيويورك، بالتحرّك الفوري في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، لإدانة ووقف اعتداءات الاحتلال على المسجد الأقصى.

يأتي هذا بعد اقتحام المسجد الأقصى يوم الإثنين، من طرف أعضاء في حكومة الاحتلال، ومجموعات صهيونية متطرفة.

ووصف الرئيس الفلسطيني اقتحام المسجد الأقصى بـ”الانتهاك الخطير للوضع التاريخي والقانوني في القدس المحتلة”.

وأوضح عباس، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية، أنّ “التحرّك الدولي لوقف التصعيد الإسرائيلي الخطير بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية، يتم بالتنسيق مع الأردن”.