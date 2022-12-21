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الخارجية الإسبانية: مدريد لن تتنازل للمغرب عن سيطرتها على المجال الجوي للصحراء الغربية

الشروق أونلاين
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الخارجية الإسبانية: مدريد لن تتنازل للمغرب عن سيطرتها على المجال الجوي للصحراء الغربية
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الصحراء الغربية قضية تصفية استعمار في لوائح الأمم المتحدة

أكدت الخارجية الإسبانية أنها لن تتنازل للمغرب عن إدارة المجال الجوي فوق أراضي الصحراء الغربية المحتلة.

جاء ذلك في ردّ على سؤال بالبرلمان الإسباني. حول ما إذا كانت حكومة مدريد، ستتخلى عن الإدارة الكاملة للمجال الجوي فوق الأراضي الصحراوية.

ووفق ما ذكرته صحيفة “لافانغارديا”، فقد تمحور السؤال البرلماني حول الرحلات الجوية العسكرية التي يقوم بها المغرب، في المجال الجوي الخاضع لسلطة إسبانيا في الصحراء الغربية.

وجاء في ردّ الخارجية أن “السلطات المغربية أبلغت الجانب الإسباني بهذه الرحلات، وفق ما هو معمول به بين البلدين”.

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