الخارجية الإيرانية: اغتيال الشهيد صالح العاروري نتيجة لعجز الاحتلال أمام صمود المقاومة

أدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني يوم الثلاثاء، اغتيال الشهيد صالح العاروري نائب رئيس حركة حماس، في هجوم على الضاحية الجنوبية للعاصمة البنانية بيروت.

وقال كنعاني في تصريح لوسائل إعلام محلية أن العدوان الصهيوني على بيروت هو “نتيجة لعجز الكيان وفشله الذريع الذي لا يمكن إصلاحه، أمام صمود الشعب الفلسطيني المقاوم”.