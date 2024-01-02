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الخارجية الإيرانية: اغتيال الشهيد صالح العاروري نتيجة لعجز الاحتلال أمام صمود المقاومة

الشروق أونلاين
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الخارجية الإيرانية: اغتيال الشهيد صالح العاروري نتيجة لعجز الاحتلال أمام صمود المقاومة
أرشيف
صالح كنعاني

 أدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني يوم الثلاثاء، اغتيال الشهيد صالح العاروري نائب رئيس حركة حماس، في هجوم على الضاحية الجنوبية للعاصمة البنانية بيروت.

وقال كنعاني في تصريح لوسائل إعلام محلية أن العدوان الصهيوني على بيروت هو “نتيجة لعجز الكيان وفشله الذريع الذي لا يمكن إصلاحه، أمام صمود الشعب الفلسطيني المقاوم”.

وأكد المسؤول الإيراني أن “الاحتلال الصهيوني بارتكابه لهذا العدوان، أثبت مرة أخرى أن الأساس الزائف للصهاينة يقوم على الإرهاب والجريمة”.

كما ندّد المتحدث نفسه “بانتهاك سيادة لبنان، وسلامة أراضيه”. مشدّدا على “مسؤولية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في الردّ الفوري والفعال على هذه الأعمال”.

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