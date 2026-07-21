الخارجية الإيرانية توجّه “تحذيرا” إلى بلغاريا

قالت وكالة “تسنيم” الإيرانية للأنباء يوم الثلاثاء، إن طهران وجّهت تحذيرا رسميا إلى بلغاريا. بشأن استضافة طائرات عسكرية تابعة للجيش الأمريكي على أراضيها.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، قوله إن “الحكومة البلغارية تدرك جيدا عدم قانونية الهجمات الأمريكية على إيران. وانتهاكها الصارخ لميثاق الأمم المتحدة”.

وجاء تصريح المتحدث الإيراني ردّا على تصريحات رئيس وزراء بلغاريا، حول دراسة بلاده طلبا من واشنطن، لنشر طائرات عسكرية في البلاد. من أجل اتخاذ إجراءات ضد إيران.

حيث شدّد المتحدث الإيراني، على أن “أي مشاركة في الإعداد لهذه الهجمات أو تنفيذها، تُعتبر تواطؤا في ارتكاب جريمة العدوان وجرائم الحرب”.