الخارجية الإيرانية: غض أمريكا وبعض الدول الأوروبية النظر عن جرائم إسرائيل أمر مرفوض

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية يوم الإثنين، أن غض أمريكا وبعض دول أوروبا النظر عن جرائم إسرائيل ووضع المقاومة بموقع المتهم أمر مرفوض.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر الكنعاني في مؤتمر صحفي: “هناك تطورات مهمة تحدث في فلسطين لكن للأسف رأينا أن بعض الجهات التي دعمت جرائم الكيان الصهيوني اليومية تحاول تغيير مكان الظالم والمظلوم”.

“ودون النظر إلى انتهاك الحقوق الفلسطينية، إلا أنها في التطورات الأخيرة وقفت إلى جانب الظالم وساندت الظالم ضد الشعب الفلسطيني المظلوم”، يضيف الكنعاني.

وتابع الناطق الرسمي باسم الخارجية الإيرانية: “هذا غير مقبول بأي شكل من الأشكال، تستمر الحكومات الغربية خاصة النظام الأمريكي والحكومات الأوروبية، في استخدام الحرب النفسية ضد الشعب الفلسطيني لإحلال المظلوم محل الظالم”.

“من غير المقبول أن تغمض بعض الدول أعينها وتتهم الشعب المظلوم، ولحسن الحظ شهدنا اهتمام بعض دول العالم بدعم فلسطين، ورأينا أن الدول قلقة من جرائم الكيان الصهيوني ضد فلسطين والمقدسات الإسلامية في الأراضي المقدسة”.

ناصر الكنعاني: أي اجراء أحمق اتجاه إيران سيقابل برد “مدمر”

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، “أنه من حق الشعب الفلسطيني أن يستخدم قدراته لصد عدوان الكيان الذي ينتهك حقوقه منذ أكثر من 75 عاما وهذا ما يفعله الفلسطينيون وهو حق مشروع”.

وفيما يتعلق بالتهديدات ضد إيران، وقال الكنعاني “إن أي إجراء أحمق ضد إيران سيقابل برد مدمر”.

وأشار المتحدث نفسه إلى دعم الشعب الفلسطيني:”مهمة منظمة التعاون الإسلامي هو الاهتمام بفلسطين ودعم الشعب الفلسطيني ضد الكيان الصهيوني. إن عقد الاجتماع يساعد الدول على حشد الإمكانات الدولية لتقديم الدعم السياسي والمعنوي”.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: “سيتم بحث هذا الموضوع وطريقة الدعم الجماعي في هذا الاجتماع. ونأمل أن يكون لدينا هذا النهج الجماعي”.