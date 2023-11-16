الخارجية التركية ترد على تصريحات نتنياهو بحق أردوغان

انتقدت وزارة الخارجية التركية، تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير خارجية الكيان الصهيوني إيلي كوهين، بحق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

جاء ذلك في بيان للخارجية التركية، حيث شددت على أن مسؤولي الاحتلال “الذين دخلوا صفحات التاريخ المظلمة بالمجازر التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني لا يحق لهم الحديث عن القانون”.

وأكد البيان أن: “بنيامين نتنياهو الذي يزعجه التعبير عن الحقائق، وإيلي كوهين، ساقا افتراءات بحق رئيسنا لا أساس لها من الصحة ولا يمكن أن تغطي على جرائمهما”.

وأضاف بيان الخارجية: “السلطات الإسرائيلية لن تتمكن من التستُّر على جرائمها التي ارتكبتها بقصف المستشفيات وقتل النساء والأطفال أمام العالم أجمع، ولن تستطيع صرف انتباه العالم”.

كما أكدت الخارجية التركية أن “مرتكبي هذه الجرائم ضد الإنسانية، والمحرضين عليها، سوف يحاكَمون “عاجلاً أم آجلاً”، مشيرةً إلى أن: “تركيا ستواصل معارضتها المجازر في غزة، ودعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني”.

وكان رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو قد قال في تصريحات، الأربعاء، “إن هناك قوى تدعم الإرهاب، وأحد هذه القوى هو الرئيس التركي أردوغان.. فهو يصف إسرائيل بأنها دولة إرهابية ولكنه في الواقع يدعم دولة حماس الإرهابية”، بحسب قوله.

وأضاف رئيس وزراء الكيان الصهيوني قائلا: “لقد قصف هو نفسه القرى التركية داخل الحدود ولذلك لن نقبل منه الوعظ”.