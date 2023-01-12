الخارجية التركية تستدعي سفير السويد

استدعت الخارجية التركية يوم الخميس، سفير السويد في أنقرة، لإبلاغه باحتجاجها على تنظيم فعاليات “معادية لتركيا”، لحزب العمال الكردستاني في السويد.

وعبّر المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين عن إدانة حكومة بلاده لما اعتبره “استهداف المنظمات الإرهابية لتركيا ورئيسها من الأراضي السويدية”.

من جهته، قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية في تركيا عمر تشيليك: “ندين بأشد العبارات استهداف المنظمات الإرهابية الموجودة في السويد، لتركيا ورئيسها من الأراضي السويدية”.

وتابع تشيليك:”لا يمكن قبول أن تسمح السلطات السويدية مع دعاية المنظمات الإرهابية (ضد تركيا) على أراضيها”.