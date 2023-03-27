الخارجية التركية تستدعي سفير فرنسا

استدعت وزارة الخارجية التركية يوم الإثنين، سفير فرنسا في أنقرة هيرفي ماجرو. احتجاجا على استضافة مجلس الشيوخ الفرنسي أعضاء من تنظيم “وحدات حماية الشعب” الكردي في سوريا، الذي تعتبره تركيا إرهابيا.

وحسب ما نقلته وكالة الأناضول عن مصادر دبلوماسية، فقد أبلغت أنقرة السفير الفرنسي بإدانتها “الشديدة” لاستضافة أعضاء من التنظيم، وتقليدهم “ميداليات شرف”.

وقالت السلطات التركية إنها “تتطلع إلى اتخاذ نظيرتها الفرنسية، خطوات في إطار مكافحة الإرهاب. مع عدم السماح بإضفاء الشرعية على تنظيم يعدّ امتدادا لـ”بي كي كي” الإرهابي (حزب العمال الكردستاني في تركيا)”.

وطلبت الخارجية من فرنسا “دعم حماية الحدود التركية وأمن المواطنين الأتراك. وحماية وحدة الأراضي السورية، والتصرف بما يتلاءم مع روح التحالف (في حلف شمال الأطلسي)”.