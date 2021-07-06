الخارجية التركية: تعاوننا مع الجزائر يزداد قوة يوما بعد يوم

هنأت الخارجية التركية الجزائر بالذكرى الـ 59 لعيد الاستقلال والشباب، مؤكدة إن التعاون الثنائي والإقليمي بين البلدين يزداد قوة يوما بعد يوم.

وجاء في تغريدة لوزارة الخارجية التركية: نتقدم بتهانينا للجزائر الصديقة والشقيقة بمناسبة يوم استقلالها. ويسعدنا أن تعاوننا الثنائي والإقليمي يزداد قوة يوما بعد يوم.

من جهتها نشرت سفيرة تركيا بالجزائر ماهينور غوكتاش تهنئة بمناسبة عيد الاستقلال جاء فيها:نترحم على أرواح الشهداء الطاهرة التي سقطت ضحية النضال من أجل الإستقلال و الحرية.