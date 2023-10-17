الخارجية التركية: حان الوقت أن يتخذ المجتمع الدولي خطوة لتأسيس دولة فلسطين عاصمتها القدس

على حدود 1967

كشف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، يوم الثلاثاء، أنه حان الوقت كي يتخذ المجتمع الدولي خطوة لتأسيس دولة فلسطينية عاصمتها القدس على حدود 1967.

جاء ذلك في تصريح له خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه مع وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب. حيث قال فيدان: “حان الوقت كي يتخذ المجتمع الدولي خطوة لتأسيس دولة فلسطينية عاصمتها القدس على حدود 1967”.

وأضاف الوزير التركي: “نعمل على مسارين، أولهما وقف الحرب الإسرائيلية على غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية، ونُجري اتصالات مكثفة بالمنطقة”.

وواصل فيدان: “نعمل بكل طاقتنا لمنع انتشار الحرب إلى بلدان أخرى، وأعلن أننا مع لبنان في ما يتعلق بعدم حصول أي استقرار في هذا البلد”.

وأشار وزير الخارجية التركي إلى أن “وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي سيجتمعون غدا في جدة”.

كما أعلن وزير الخارجية التركي، أن بلاده طرحت فكرة نظام يكون فيه “ضامنون” للأطراف من أجل إحلال السلام الدائم في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

من جهته، قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، “إن الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب تؤدي إلى توتر الجبهة بشكل يصعب احتواؤه”.