الخارجية التونسية: اتفاق المصالحة الفلسطينية في الجزائر شرط أساسي لمواجهة الاحتلال

اعتبرت وزارة الخارجية التونسية يوم الثلاثاء، أن اتفاق المصالحة الفلسطينية في الجزائر، هو “شرط أساسي لمواجهة الاحتلال. وإبلاغ الصوت الفلسطيني الموحّد للمجموعة الدوليّة”.

جاء ذلك في بيان لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة التونسية، بمناسبة اليوم الدّولي للتّضامن مع الشّعب الفلسطيني، الموافق لـ29 نوفمبر من كل عام.

وقال خارجية تونس في بيانها:

تجدّد تونس بهذه المناسبة تأكيد موقفها الثابت الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق في نضالاته المشروعة من أجل إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلّة ذات السيادة على أراضيه على حدود سنة 1967 وعاصمتها القدس الشريف. كما تؤكّد مجدّدا على أنّه لا يمكن أن يعمّ السلام إلاّ باستعادة الحق الفلسطيني الذي لا يمكن أن يسقط بالتقادم أبدا.

قبل أن تضيف: