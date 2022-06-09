الخارجية التونسية: لن نقيم علاقات مع الكيان الاسرائيلي المحتل

نفت تونس، الخميس، وجود أي محادثات دبلوماسية مع وإسرائيل، معتبرةً الأنباء المتداولة بشأن ذلك “إشاعات تبثها مواقع تابعة لإسرائيل”.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إنها تنفي “نفيا قاطعا ما تروج له بعض المواقع التابعة للكيان الإسرائيلي المحتل من ادعاءات باطلة عن وجود محادثات دبلوماسية مع تونس”.

وأضافت أن تلك “المواقع دأبت على نشر هذه الإشاعات في محاولات متكررة للمس من صورة بلادنا وموقفها الثابت الداعم للحق الفلسطيني غير القابل للتصرف والسقوط بالتقادم”.

وأردفت: “تونس غير معنية بإرساء علاقات دبلوماسية مع كيان محتل وستظل رسميا وشعبيا (..) سندا للأشقاء الفلسطينيين في نضالهم إلى حين استرداد حقوقهم المشروعة وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.

والأربعاء، تداولت وسائل إعلام عربية نقلا عن موقع “إسرائيل اليوم” (خاص)، أنباء عن “محادثات دبلوماسية بين تونس وإسرائيل بشأن تقارب تطبيعي محتمل”.

ووفق تلك الأنباء، “تواجه الخطوة صعوبات من المعارضة التونسية وأيضا من الجزائر التي تحاول إفشالها”.

ولم يصدر تعليق رسمي بخصوص هذه الأنباء من إسرائيل، التي طبعت في عام 2020، علاقاتها مع أربع دول عربية هي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، برعاية أمريكية.