الخارجية الجزائرية: بدء تنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب خطوة نحو إنهاء العدوان على الشعب الفلسطيني

"الجزائر لطالما نادت بالوقف الفوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات"

“تسجّل الجزائر ما تم التوصل إليه من اتفاق بخصوص بدء تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة، باعتبارها خطوة أولى نحو إنهاء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الشقيق”.

جاء هذا في بيان لوزارة الشؤون الخارجية مساء الخميس، أكّدت فيه أن “الجزائر ترحّب في هذا الإطار، بالوقف الفوري لإطلاق النار. وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة بصفة مستعجلة”.

“وهما المطلبان اللذان لطالما نادت بهما الجزائر والمجتمع الدولي بإلحاح وثبات. لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني”، يضيف البيان.

وأعرب ذات البيان عن تطلّع الجزائر إلى أن “تمهّد هذه الخطوة لحلّ سلمي دائم ونهائي للقضية الفلسطينية. يكفل للشعب الفلسطيني كافة حقوقه الوطنية المشروعة”.

“وفي مقدمتها الحقّ في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشريف. كما أقرته الأمم المتحدة، وأكد عليه المجتمع الدولي من خلال توالي الاعترافات بالدولة الفلسطينية”.

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في وقت مبكر من اليوم، التوصّل إلى اتفاق يقضي بإنهاء الحرب على غزّة. خلال مفاوضات احتضنتها مصر وفق خطة أطلقها الرئيس الأمريكي.

ويتضمن الاتفاق حسب ما ذكره بيان لـ”حماس”، انسحاب الاحتلال من القطاع، ودخول المساعدات، وتبادل الأسرى.

من جهته، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “التوقيع على المرحلة الأولى من خطته للسلام، بين حماس وإسرائيل”.

وقال ترامب في منشور على منصة “تروث” الاجتماعية التي يملكها:”سيتمّ إطلاق سراح كل الرهائن قريبا جدا. وإسرائيل ستسحب قواتها نحو خط متّفق عليه”.