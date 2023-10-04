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الخارجية الجزائرية تتبرأ من “بيان مزيّف” حول الوضع في مالي

الشروق أونلاين
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الخارجية الجزائرية تتبرأ من “بيان مزيّف” حول الوضع في مالي
أرشيف
الخارجية الجزائرية

فنّدت وزارة الخارجية الجزائرية يوم الأربعاء في بيان، ما جاء في وثيقة مزيّفة منسوبة إليها حول الوضع في مالي.

وجاء في البيان:”لقد تبيّن تداول بيان حول مالي، منسوب بهتانا إلى وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج”.

“وعليه، تكذّب الوزارة بشكل رسمي أية علاقة مع هذا التعبير عن الموقف المزعوم”، يضيف بيان الخارجية الجزائرية.

قبل أن يعقّب ذات البيان:”وبالتالي، يعتبر هذا البيان بمثابة تحذير للقرّاء لما قد تلحقه هذه الوثيقة المزيفة من ضرر”.

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