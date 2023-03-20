الخارجية الجزائرية: عودة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران في مصلحة القضية الفلسطينية

من شأن عودة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران، أن تحسّن قدرة الدولة الإسلامية على الدفاع عن قضية الشعب الفلسطيني العادلة، حسب ما أكده مسؤول في الخارجية الجزائرية يوم الإثنين.

وحسب بيان للوزارة، فقد جدّد الأمين العام للخارجية الجزائرية عمار بلاني، لدى استقباله السفير السعودي عبد الله بن ناصر البصيري، ترحيب الجزائر بإعادة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران.

وقال بلاني:”من شأن هذه الخطوة الإيجابية تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وتحسين قدرة الدول العربية والإسلامية على الدفاع عن المصالح الحيوية للأمة، وفي مقدمتها قضية الشعب الفلسطيني العادلة”.

وقد شكل اللقاء “فرصة للطرفين لتأكيد الحرص المشترك والإرادة القوية التي تحذو القيادتين الجزائرية والسعودية للارتقاء بالتعاون الثنائي في شتى المجالات”، يضيف البيان.

وقد تطرق الجانبان إلى اجتماع لجنة التشاور السياسي المزمع عقدها شهر ماي القادم برئاسة وزيري خارجية البلدين. كما تمّ الاتفاق على ضرورة عقد الدورة الـ14 للجنة المشتركة الجزائرية السعودية في أقرب الآجال.

وفي هذا السياق، عبّر السفير السعودي عن استعداد ورغبة رجال الأعمال السعوديين لزيادة استثماراتهم بالجزائر، والاستفادة من المزايا الكبيرة التي باتت تتيحها السوق الجزائرية الواعدة.