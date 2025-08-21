ملف نقض اتفاق الإعفاء من التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية مع فرنسا “مُغلق بصفة نهائية” بالنسبة للجزائر

وكالة الأنباء الجزائرية عن مصدر في الخارجية:

نقلت وكالة الأنباء الجزائرية يوم الخميس، عن مصدر في وزارة الشؤون الخارجية قوله إن ملف نقض اتفاق الإعفاء من التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية مع فرنسا، يُعتبر “مُغلقا، وبصفة نهائية” بالنسبة للجانب الجزائري.

يأتي هذا عقب نشر وزارة الخارجية الفرنسية بتاريخ 19 أوت، إشعارا يخص تعليق الاتفاق الجزائري-الفرنسي لسنة 2013، الخاص بالإعفاء من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة.

“وقد نسب هذا الإشعار مسؤولية تعليق الاتفاق إلى الجانب الجزائري، حيث أشار إلى أن الجزائر قد توقفت عن تطبيق أحكامه ابتداء من تاريخ 11 ماي 2025″، تتابع وكالة الأنباء.

مضيفة:”ولدى الاستفسار بخصوص هذا الموضوع، أكد مصدر من وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، أن ما ورد في البيان الفرنسي هو محض ادعاء كاذب”.

حيث أوضح المصدر أن “التدابير التقييدية على دخول المواطنين الجزائريين، من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة، إلى الأراضي الفرنسية، قد تم اتخاذها من قبل الجانب الفرنسي ذاته منذ شهر فبراير الماضي”.

وأضاف المصدر يقول إن “سوء نية الجانب الفرنسي، ظاهرة للعيان في هذه القضية. على اعتبار أنه هو من يتحمل مسؤولية الإخلال أولا ببنود الاتفاق، في حين أن ردّ الفعل الجزائري اقتصر على تطبيق تدابير مماثلة، في إطار مبدأ المعاملة بالمثل”.

قبل أن يؤكد أن “هذا الملف يعتبر مغلقا وبصفة نهائية بالنسبة للجانب الجزائري. في أعقاب إبلاغ الجانب الفرنسي في 7 أوت، بقرار الجزائر القاضي بنقض الاتفاق”.

