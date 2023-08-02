الخارجية الروسية: التهديد باستخدام القوة في النيجر لن يحلّ الصراع

اعتبرت الخارجية الروسية يوم الأربعاء، إن التهديد باستخدام القوة في النيجر ضد منفذي الانقلاب العسكري على الرئيس محمد بازوم “لن يساهم في تسوية الصراع”.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا إن موسكو تدعو إلى تنظيم حوار وطني لاستعادة السلم في النيجر. وضمان سيادة القانون والنظام”.

وأضافت زاخاروفا أن “التهديد باستخدام القوة ضد النيجر لن يساعد في نزع فتيل التوترات في البلاد”. في إشارة إلى تلويح المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا (إيكواس) بالتدخّل عسكريا في البلاد.

وقاد رئيس الحرس الرئاسي في النيجر الجنرال عبد الرحمن تشياني انقلابا عسكريا ضد سلطة الرئيس المنتخب محمد بازوم، الذي احتجز في قصره الرئاسي.