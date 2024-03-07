الخارجية الروسية تستدعي السفيرة الأمريكية بموسكو

السفيرة الأمريكية، لين تريسي، تغادر مقر الخارجية الروسية، أفريل 2023.

استدعت وزارة الخارجية الروسية السفيرة الأمريكية بموسكو، لين تريسي، وهذا للإحتجاج ضد منظمات أمريكية غير ربحية تنشط على التراب الروسي وتتهمها موسكو بتنفيذ برامج ومشاريع مناهضة لروسيا.

حسب البيان الذي نشرته الخارجية الروسية اليوم، الخميس 7 مارس، تلقت السفيرة الأمريكية “مذكرة رسمية تطلب وقف أي دعم لهذه المنظمات غير الحكومية، وإذا استمرت أنشطتها، فسيتم اعتبارها انتهاكًا للقانون الروسي.”

كما طلبت كذلك الخارجية الروسية من لين تريسي إزالة قائمة المشاريع والبرامج التعليمية لهذه المنظمات “والتي تهدف إلى تعزيز القيم ووجهات النظر الغريبة عن المجتمع الروسي، من موقعها الرسمي على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي”، يقول البيان.

كما شددت الخارجية الروسية على أن “محاولات التدخل في الشؤون الداخلية لروسيا الاتحادية” سيتم قمعها بقوة، مؤكدة أن ذلك قد يشمل “طرد أي من موظفي السفارة الأمريكية المشاركين من روسيا باعتبارهم أشخاصًا غير مرغوب فيهم.”