الخارجية الروسية: موسكو تسعى للتخلّص من التعامل بالدولار والأورو

أكد نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر بانكين أن روسيا تسعى للتخلص من هيمنة عملتي الدولار والأورو في معاملاتها التجارية.

وقال بانكين في تصريح لوكالة تاس الروسية:”الطريقة الوحيدة لضمان استقرار العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين روسيا وشركائها، هي التخلص من استخدام العملات التي أصبحت سامّة”، على حدّ تعبيره.

وأضاف:”النموذج الحالي للنظام المالي العالمي، الذي أسسته واشنطن، تبين أنه غير قابل للاستخدام في ظروف العالم متعدد الأقطاب”.

قبل أن يتابع:”في الظروف الراهنة، يعتزم الغرب مواصلة استغلال الوضع، ويسرّنا أن الكثير من الدول التي تتابع فرض العقوبات ضد روسيا، بدأت بالتفكير في التخلص من الدولار في أنشطتها الاقتصادية الخارجية لضمان سيادتها”.

روسيا تتجّه نحو تعميم الصيرفة الإسلامية في عضون عامين

18 جويلية 2022: تبحث روسيا إمكانية إطلاق العمل بالصيرفة الإسلامية في بعض الجمهوريات الروسية ذات الأغلبية المسلمة، قبل تعميمها بجميع أنحاء البلاد في غضون عامين.

وأعلن رئيس لجنة مجلس الدوما للأسواق المالية أناتولي أكساكوف يوم الجمعة، عن مشروع تجريبي لإدخال الصيرفة الإسلامية في داغستان، والشيشان، وتتارستان، وبشكيريا.

وقال أكساسكوف:”تلقينا العديد من الطلبات من ناشطين من بشكيريا وتتارستان، وكذلك من الشيشان وجمهوريات شمال القوقاز الأخرى”.

وأضاف في تصريح سابق:”إذا نجحت التجربة بعد عامين من اختبارها، يمكن أن يتمّ إطلاق المشروع في جميع أنحاء روسيا”، مبديا تطلّعه إلى أن تجذب هذه الخطوة “رواد الأعمال من الشرق الأوسط للاستثمار في الاقتصاد الروسي”.