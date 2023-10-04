الخارجية الروسية: نحو إعلان قائمة الدول “الشريكة لبريكس” قبل قمة 2024

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف يوم الأربعاء، إن مجموعة بريكس تخطط للاتفاق على قائمة الدول المرشّحة للحصول على وضع “الدولة الشريكة” قبل القمة المقبلة في كازان عام 2024.

وأكد المسؤول ذاته، أن رئاسة روسيا للمجموعة، ستولي اهتماما خاصا لتوسيع “دائرة أصدقاء بريكس”، خاصة من دول أمريكا اللاتينية.

بكين مهتّمة بانضمام إندونيسيا والجزائر إلى بريكس في التوسّع المقبل

من جهة أخرى، قال خبير وأكاديمي صيني إن بكين مهتمّة بانضمام الدول الصديقة ذات الاقتصادات الكبيرة إلى مجموعة بريكس. وذكر على وجه الخصوص الجزائر وإندونيسيا.

جاء هذا في حديث لجون غونغ، وهو نائب رئيس الشؤون الاستراتيجية في جامعة الأعمال والاقتصاد في الصين، لوكالة “تاس” الروسية، على هامش لقاء أكاديمي في سوتشي.

وأجاب غونغ على سؤال حول احتمالات حدوث موجة ثانية لتوسيع مجموعة بريكس، بالقول إنه على الأعضاء الحالين “إلقاء نظرة فاحصة على الاقتصادات الكبيرة مثل إندونيسيا والجزائر”.

وأوضح الخبير الصيني يقول:”إذا تحدثنا عن الدول التي من المرجّح أن تنضم إلى بريكس، فستكون اقتصادات كبيرة مثل إندونيسيا والجزائر، لكن هذا الحديث لا يزال سابق لأوانه”.

وتابع الخبير أن الصين “تفضل انضمام الدول الصديقة ذات الاقتصادات القوية”. مضيفا بأن بكين “قد تكون مهتمة أيضا بدول أمريكا اللاتينية”.

وفي القمة الأخيرة للمجموعة شهر أوت الماضي، دعت دول بريكس 6 دول أخرى للالتحاق بها بداية من 2024. ويتعلق الأمر بكل من الأرجنتين ومصر وإيران والإمارات والسعودية وإثيوبيا.