الخارجية الروسية: يجب إيجاد حل سياسي لمشكلة الصحراء الغربية بأسرع ما يمكن

ذكرت وزارة الخارجية الروسية، الثلاثاء، أن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، ناقش في محادثة هاتفية تسوية الصحراء الغربية مع عمار بلاني، الممثل الجزائري الخاص للصحراء الغربية ودول المغرب العربي.

وجاء في بيان للوزارة “جرى تبادل لوجهات النظر حول الوضع المتعلق بتسوية الصحراء الغربية في ضوء مناقشة مشروع قرار مجلس الأمن الدولي لتمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية“.

وأكد فيرشينين الموقف المبدئي المؤيد لإيجاد حل سياسي لهذه المشكلة المزمنة بأسرع ما يمكن على أساس القرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها.

وشددت الخارجية الروسية على أن الطرفين لاحظا التحركات غير المجدية “لتحديد الوضع النهائي للصحراء الغربية مسبقًا”، وشددا على ضرورة مواصلة الجهود المنسقة من قبل المجتمع الدولي بهدف حل هذا الصراع الذي يلبي المصالح الأساسية لشعوب المغرب العربي.

وأضافت الوزارة إنه “تم الإعراب عن الدعم المتبادل لأنشطة المبعوث الشخصي المعين حديثا للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية ستافان دي ميستورا”.

وخلصت وزارة الخارجية الروسية إلى أن “اللهجة العامة تم التعبير عنها من أجل زيادة تطوير العلاقات الودية الروسية الجزائرية، بما في ذلك تعميق تنسيق السياسة الخارجية“.