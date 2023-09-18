الخارجية السعودية: اقتحام مستوطنين للأقصى استفزاز لمشاعر المسلمين

أعربت وزارة الخارجية السعودية يوم الإثنين في بيان، عن إدانة المملكة واستنكارها لاقتحام مجموعة من المتطرفين للمسجد الأقصى، تحت حماية قوات الاحتلال.

وأكدت الوزارة أن “هذه الممارسات تُعد تعديا صارخا على كل الأعراف والمواثيق الدولية، واستفزازا لمشاعر المسلمين حول العالم”.

وحمّلت الخارجية قوات الاحتلال “المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار هذه التجاوزات”. وشدّدت على “مطالبتها للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء تصعيد الاحتلال”.

وأخلت شرطة الاحتلال الإسرائيلية صباح الأحد، المسجد الأقصى من المصلّين. للسماح باقتحامه من طرف مئات المستوطنين بمناسبة ما يسمى “رأس السنة العبرية”.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في بيان، إن قوات الاحتلال “شرعت بإدخال أعداد كبيرة من المستوطنين إلى باحات الاقصى، بشكل استفزازي. بالتزامن مع الاعتداء على المصلين”.