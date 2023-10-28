-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الرئيس الفلسطيني يدعو لعقد قمة عربية طارئة حول غزة
العالم

الخارجية السعودية تصدر بيانا حول العدوان البرّي على قطاع غزة

الشروق أونلاين
  • 818
  • 0
الخارجية السعودية تصدر بيانا حول العدوان البرّي على قطاع غزة
ح.م
العدوان المستمر على قطاع غزة

قالت وزارة الخارجية السعودية يوم السبت، إن المملكة تتابع بقلق بالغ التصعيد الإسرائيلي العسكري في قطاع غزة. جراء العدوان البري الذي يقوم به جيش الاحتلال في القطاع.

 وأضافت الخارجية السعودية في بيان أنها “تدين وتشجب أي عمليات برية تقوم بها إسرائيل. لما في ذلك من تهديد لحياة المدنيين الفلسطينيين، وتعريضهم لمزيد من الأخطار والأوضاع غير الإنسانية”.

“كما تحذر المملكة من خطورة الاستمرار في الإقدام على هذه الانتهاكات الصارخة وغير المبررة والمخالفة للقانون الدولي، بحق الشعب الفلسطيني الشقيق”، يقول البيان.

وأوضح البيان السعودي أن هذه الانتهاكات ستترتب عنها “تداعيات خطيرة على استقرار المنطقة، وعلى السلم والأمن الإقليمي والدولي”.

قبل أن يدعو البيان المجتمع الدولي “للاضطلاع بمسؤولياته للوقف الفوري لهذه العملية العسكرية، وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2023، وحقنا لدماء الأبرياء”.

مقالات ذات صلة
بوريل: غزة مقطوعة بشكل كامل عن العالم

بوريل: غزة مقطوعة بشكل كامل عن العالم

مصر تحمل حكومة الاحتلال مسؤولية انتهاك قرار الأمم المتحدة

مصر تحمل حكومة الاحتلال مسؤولية انتهاك قرار الأمم المتحدة

الجزائر تجدّد دعوتها لمنح العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة

الجزائر تجدّد دعوتها لمنح العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة

دبلوماسي فلسطيني: تدمير نصف المباني في غزة جراء عدوان الاحتلال

دبلوماسي فلسطيني: تدمير نصف المباني في غزة جراء عدوان الاحتلال

غوتيريش حول غزّة : على الجميع تحمل مسؤولياتهم والتّاريخ سيحكم علينا

غوتيريش حول غزّة : على الجميع تحمل مسؤولياتهم والتّاريخ سيحكم علينا

اشتباكات عنيفة للمقاومة مع الاحتلال في غزة.. وهذه مستجدات التوغل البري!

اشتباكات عنيفة للمقاومة مع الاحتلال في غزة.. وهذه مستجدات التوغل البري!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد