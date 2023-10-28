الخارجية السعودية تصدر بيانا حول العدوان البرّي على قطاع غزة

قالت وزارة الخارجية السعودية يوم السبت، إن المملكة تتابع بقلق بالغ التصعيد الإسرائيلي العسكري في قطاع غزة. جراء العدوان البري الذي يقوم به جيش الاحتلال في القطاع.

وأضافت الخارجية السعودية في بيان أنها “تدين وتشجب أي عمليات برية تقوم بها إسرائيل. لما في ذلك من تهديد لحياة المدنيين الفلسطينيين، وتعريضهم لمزيد من الأخطار والأوضاع غير الإنسانية”.

“كما تحذر المملكة من خطورة الاستمرار في الإقدام على هذه الانتهاكات الصارخة وغير المبررة والمخالفة للقانون الدولي، بحق الشعب الفلسطيني الشقيق”، يقول البيان.

وأوضح البيان السعودي أن هذه الانتهاكات ستترتب عنها “تداعيات خطيرة على استقرار المنطقة، وعلى السلم والأمن الإقليمي والدولي”.

قبل أن يدعو البيان المجتمع الدولي “للاضطلاع بمسؤولياته للوقف الفوري لهذه العملية العسكرية، وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2023، وحقنا لدماء الأبرياء”.