الخارجية السعودية: ممارسات الاحتلال الإسرائيلي تقوّض جهود السلام

أدانت وزارة الخارجية السعودية يوم الأحد في بيان، تكرار اقتحام مجموعة من المتطرفين اليهود للمسجد الأقصى، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وعبرت الوزارة عن “أسف المملكة لما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلية، من ممارسات تقوض جهود السلام. وتتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية في احترام المقدسات الدينية”.

وجددت الخارجية السعودية “تأكيد موقف المملكة الراسخ بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق. ودعم جميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال”.

مؤكدة تمسّكها بـ”الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية”.

وتتزامن اعتداءات الاحتلال على مقدّسات المسلمين في فلسطين المحتلة، مع فترة الأعياد اليهودية التي تستمرّ حتى 8 أكتوبر المقبل.