الخارجية السودانية ترفض تواجد الكيان الصهيوني في الاتحاد الإفريقي

أعلنت وزارة الخارجية السودانية، رفضها التام لمحاولة منح الكيان الصهيوني صفة عضو مراقب بالاتحاد الإفريقي.

وأكدت الخارجية السودانية في بيان لها، الخميس، رفضها واعتراضها على قرار رئيس المفوضية الإفريقية، موسى فقي بمنح الكيان الصهيوني “صفة المراقب” بالاتحاد الإفريقي، قبل التشاور مع الدول الأعضاء.

وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيانها: “موقفنا واضح إزاء محاولة إعطاء الكيان صفة العضو المراقب بالاتحاد الإفريقي، وهو الرفض والاعتراض التام على قرار رئيس المفوضية بمنح صفة العضو المراقب للكيان الصهيوني قبل التشاور مع الدول الأعضاء، وأن هذا الأمر أحدث خلافا بين المفوضية والأعضاء”.

وشددت الوزارة على أن “هذا نهج مرفوض ويتعارض مع جوهر مبادئ الاتحاد الإفريقي، ويقدح في روح التعاون والاحترام المتبادل والتوافق، وهو ما جعل المنظمة تتبوأ مكانا مرموقا ومتقدما في المنابر الدولية”.

وأشار البيان السوداني أن وزيرة الخارجية، مريم الصادق المهدي “اعتذرت عن المشاركة في أعمال الدورة الـ39 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي لارتباطها بمهام داخلية تتعلق بقضايا وطنية ملحة، ويشارك وكيل الخارجية محمد شريف عبدالله نيابة عنها”.