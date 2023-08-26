الخارجية السودانية تعرب عن “استيائها” من تصريحات “معيبة” للسفير الأمريكي

أصدرت وزارة الخارجية السودانية يوم الخميس، بيانا تعرب فيه عن “استيائها” إزاء تغريدة للسفير الأمريكي في الخرطوم، اعتبر فيها سلطات البلاد “غير مؤهلة للحكم”.

ونشر السفير الأمريكي جون غودفري يوم الجمعة، تغريدة على حسابه في منصة “إكس” (تويتر سابقا)، قال فيها إن “طرفي الصراع في السودان أثبتا ـأنهما لا يصلحان لحكم البلاد”.

Yesterday marked 1 year since I arrived in Khartoum. Our effort with Sudanese and international partners to restore Sudan’s democracy was upended by war now devastating the country. A future built by the Sudanese people can only happen when civilians’ security is restored. The… — John Godfrey (@USAMBSudan) August 25, 2023

وجاء في تغريدة السفير:”يجب على الأطراف المتحاربة، التي أثبتت أنها غير صالحة للحكم، إنهاء الصراع ونقل السلطة إلى حكومة انتقالية مدنية”.

وقالت وزارة الخارجية السودانية إنها “تلقّت باستغراب واستياء بالغ، تغريدة للسفير الأمريكي. التي تحدث فيها عن طرفين متحاربين” في السودان، وأن كليهما لا يصلح للحكم”.

وأضافت الوزارة في بيانها أن “هذا التعليق غير اللائق يمثل خروجا على الأعراف الدبلوماسية، وقواعد التعامل بين الدول”.

“كما يعبر عن عدم احترام السفير الأمريكي للشعب السوداني واستقلاله. بتنصيب نفسه وصيّا عليه، يحدّد له من يصلح أو لا يصلح لحكمه”، يتابع البيان.

قبل أن يوضح أن “الجيش الوطني للسودان يدافع عن البلاد وأهلها، ضد مليشيا إرهابية وإجرامية”. في إشارة إلى قوات الدفاع السريع التي يقودها محمد حمدان المدعو حميدتي.

وختم البيان بالقول إن الخارجية السودانية “تتوقع من السفير الأمريكي وحكومة بلاده، تصحيح هذا الموقف غير المتوازن والمعيب”.

ويعرف السودان منذ منتصف أفريل الماضي، مواجهات عنيفة بين الجيش النظامي للبلاد، وقوات التدخل السريع التي يقودها حميدتي.

وأسفرت هذه الأحداث عن مقتل وإصابة المئات من الأشخاص، ونزوح الآلاف هربا من مساكنهم في مناطق النزاع.