الخارجية السودانية تعرب عن “استيائها” من تصريحات “معيبة” للسفير الأمريكي

أصدرت وزارة الخارجية السودانية يوم الخميس، بيانا تعرب فيه عن “استيائها” إزاء تغريدة للسفير الأمريكي في الخرطوم، اعتبر فيها سلطات البلاد “غير مؤهلة للحكم”.

ونشر السفير الأمريكي جون غودفري يوم الجمعة، تغريدة على حسابه في منصة “إكس” (تويتر سابقا)، قال فيها إن “طرفي الصراع في السودان أثبتا ـأنهما لا يصلحان لحكم البلاد”.

Yesterday marked 1 year since I arrived in Khartoum. Our effort with Sudanese and international partners to restore Sudan’s democracy was upended by war now devastating the country. A future built by the Sudanese people can only happen when civilians’ security is restored. The…

— John Godfrey (@USAMBSudan) August 25, 2023