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الخارجية السودانية تعرب عن “استيائها” من تصريحات “معيبة” للسفير الأمريكي

الشروق أونلاين
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الخارجية السودانية تعرب عن “استيائها” من تصريحات “معيبة” للسفير الأمريكي
أرشيف
السفير الأمريكي في السودان

أصدرت وزارة الخارجية السودانية يوم الخميس، بيانا تعرب فيه عن “استيائها” إزاء تغريدة للسفير الأمريكي في الخرطوم، اعتبر فيها سلطات البلاد “غير مؤهلة للحكم”. 

ونشر السفير الأمريكي جون غودفري يوم الجمعة، تغريدة على حسابه في منصة “إكس” (تويتر سابقا)، قال فيها إن “طرفي الصراع في السودان أثبتا ـأنهما لا يصلحان لحكم البلاد”.

وجاء في تغريدة السفير:”يجب على الأطراف المتحاربة، التي أثبتت أنها غير صالحة للحكم، إنهاء الصراع ونقل السلطة إلى حكومة انتقالية مدنية”.

وقالت وزارة الخارجية السودانية إنها “تلقّت باستغراب واستياء بالغ، تغريدة للسفير الأمريكي. التي تحدث فيها عن طرفين متحاربين” في السودان، وأن كليهما لا يصلح للحكم”.

وأضافت الوزارة في بيانها أن “هذا التعليق غير اللائق يمثل خروجا على الأعراف الدبلوماسية، وقواعد التعامل بين الدول”.

“كما يعبر عن عدم احترام السفير الأمريكي للشعب السوداني واستقلاله. بتنصيب نفسه وصيّا عليه، يحدّد له من يصلح أو لا يصلح لحكمه”، يتابع البيان.

قبل أن يوضح أن “الجيش الوطني للسودان يدافع عن البلاد وأهلها، ضد مليشيا إرهابية وإجرامية”. في إشارة إلى قوات الدفاع السريع التي يقودها محمد حمدان المدعو حميدتي.

وختم البيان بالقول إن الخارجية السودانية “تتوقع من السفير الأمريكي وحكومة بلاده، تصحيح هذا الموقف غير المتوازن والمعيب”.

ويعرف السودان منذ منتصف أفريل الماضي، مواجهات عنيفة بين الجيش النظامي للبلاد، وقوات التدخل السريع التي يقودها حميدتي.

وأسفرت هذه الأحداث عن مقتل وإصابة المئات من الأشخاص، ونزوح الآلاف هربا من مساكنهم في مناطق النزاع.

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