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الخارجية السودانية: قوات “الدعم السريع” اقتحمت سفارة قطر لسرقة السيارات

الشروق أونلاين
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الخارجية السودانية: قوات “الدعم السريع” اقتحمت سفارة قطر لسرقة السيارات
أرشيف
أزمة السودان

اتهمت وزارة الخارجية السودانية يوم السبت في بيان، قوات “الدعم السريع” باقتحام سفارة قطر بالخرطوم وتخريب وسرقة محتوياتها من السيارات والأثاث.

وجاء في البيان:”ندين بأشد العبارات قيام قوات مليشيا الدعم السريع المتمردة اليوم السبت، بالهجوم على مقر السفارة القطرية بالخرطوم، والعبث بمحتوياتها وتخريب الأثاث وسرقة المقتنيات وأجهزة الحاسوب والسيارات”.

وتابع البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية في السودان:”تجدّد وزارة الخارجية استنكارها وإدانتها لهذا السلوك الإرهابي والإجرامي لقوات المليشيا المتمردة”.

قبل أن يدعو المجتمع الدولي إلى “اعتبار قوات الدعم السريع منظمة إرهابية وتحميلها المسؤولية القانونية والأخلاقية”.

ويشهد السودان منذ منتصف أفريل الماضي، اشتباكات مسلحة بين قوات الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو المدعو حميدتي.

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