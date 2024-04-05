الخارجية الصحراوية تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته

لتمكين المينورسو من "التنفيذ الكامل لولايتها على النحو المحدد في خطة التسوية الأممية الأفريقية”

طالبت جبهة البوليساريو مجلس الأمن "باتخاذ خطوات ملموسة" لتمكين المينورسو من "التنفيذ الكامل لولايتها على النحو المحدد في خطة التسوية الأممية الأفريقية".

طالبت جبهة البوليساريو، وفي بيان لوزارة الشؤون الخارجية الصحراوية اليوم الجمعة، 5 أفريل، مجلس الأمن الدولي “بتحمل مسؤوليته في التصدي لسياسة العدوان والتصعيد التي تنتهجها دولة الاحتلال المغربية، لاسيما منذ خرقها ونسفها لاتفاق وقف إطلاق النار”.

البوليساريو أكدت في بيانها “أن خطة التسوية الأممية الأفريقية، التي قبلها طرفا النزاع، جبهة البوليساريو والمغرب، في أغسطس 1988، وصادق عليها مجلس الأمن بالإجماع في قراريه 658 (1990) و690 (1991) تبقى هي الحل الواقعي والمعقول والقائم على التوافق لقضية تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية.”

وطالبت بالتالي مجلس الأمن الدولي “باتخاذ خطوات ملموسة لتمكين بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية “المينورسو” من التنفيذ الكامل لولايتها على النحو المحدد في خطة التسوية الأممية الأفريقية”.

كما جددت جبهة البوليساريو “استعدادها لمواصلة العمل مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بهدف التوصل إلى حل سلمي وعادل ودائم للنزاع بين الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية طبقاً لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأهداف ومبادئ القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي”.

وفي ختام البيان، أكدت جبهة البوليساريو “على تصميم الشعب الصحراوي القوي والثابت على مواصلة كفاحه الوطني بكل الوسائل المشروعة، بما فيها الكفاح المسلح، حتى بلوغ أهدافه التي لا مساومة عليها في الحرية والاستقلال وبسط السيادة على كامل ربوع الجمهورية الصحراوية”.