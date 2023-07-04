-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الرئيس تبون يصدر عفوا رئاسيا بمناسبة عيدي الاستقلال والشباب
العالم

الخارجية الصينية: الحضارة الإسلامية قدّمت مساهمات مهمّة للعالم

الشروق أونلاين
  • 143
  • 0
الخارجية الصينية: الحضارة الإسلامية قدّمت مساهمات مهمّة للعالم
ح.م
المتحدثة باسم الخارجية الصينية

أدانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية يوم الثلاثاء، حادثة حرق نسخة من المصحف الشريف في السويد الأسبوع الماضي.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ في تصريحها الدوري للصحافة إن بكين “تدين بشدة حادثة حرق القرآن الكريم في السويد، وأي أعمال تستهدف الأديان وتثير الصراعات بين الحضارات”.

ونوّهت ماو بالمناسبة “بما قدمته الحضارة الإسلامية من مساهمات مهمة للحضارة العالمية”. قبل أن تدعو إلى “احترام العقيدة والمشاعر الدينية للمسلمين”.

“ولا يجب أن تكون الحرية المزعومة للتعبير سببًا لإثارة الصراع بين الحضارات” تضيف المتحدثة. مشيرة إلى المبادرة التي اقترحها الرئيس الصيني مارس الماضي، حول التعاون والحوار بين الحضارات.

وتابعت المسؤولة الصينية تقول:”ستعمل الصين مع المجتمع الدولي للدفاع عن روح مبادرة الحضارة العالمية، وتعزيز الحوار بين الحضارات، خلال إجراءات ملموسة لحماية التنوع الحضاري للعالم بشكل مشترك”.

مقالات ذات صلة
الرئيس الصحراوي يحذر من السياسات العدوانية للمغرب وتحالفاته المشبوهة

الرئيس الصحراوي يحذر من السياسات العدوانية للمغرب وتحالفاته المشبوهة

لهذا السبب ادعى مغربي بأنه مثلي بعد مبايعته داعش!

لهذا السبب ادعى مغربي بأنه مثلي بعد مبايعته داعش!

التعاون الإسلامي تدعو لمنع تكرار حوادث تدنيس المصحف الشريف

التعاون الإسلامي تدعو لمنع تكرار حوادث تدنيس المصحف الشريف

الوزير الفرنسي السابق عزوز بقاق للشروق أونلاين : عانى المهاجرون وأبناؤهم لعقود من سم التمييز والعنصرية

الوزير الفرنسي السابق عزوز بقاق للشروق أونلاين : عانى المهاجرون وأبناؤهم لعقود من سم التمييز والعنصرية

الصحراء الغربية : رئيس الوزراء الإسباني الأسبق يدعو الحكومة الإسبانية إلى العودة للشرعية الدولية

الصحراء الغربية : رئيس الوزراء الإسباني الأسبق يدعو الحكومة الإسبانية إلى العودة للشرعية الدولية

وزير إسرائيلي يشجع إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين بتسليحهم

وزير إسرائيلي يشجع إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين بتسليحهم

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد