الخارجية الصينية: الحضارة الإسلامية قدّمت مساهمات مهمّة للعالم

أدانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية يوم الثلاثاء، حادثة حرق نسخة من المصحف الشريف في السويد الأسبوع الماضي.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ في تصريحها الدوري للصحافة إن بكين “تدين بشدة حادثة حرق القرآن الكريم في السويد، وأي أعمال تستهدف الأديان وتثير الصراعات بين الحضارات”.

ونوّهت ماو بالمناسبة “بما قدمته الحضارة الإسلامية من مساهمات مهمة للحضارة العالمية”. قبل أن تدعو إلى “احترام العقيدة والمشاعر الدينية للمسلمين”.

“ولا يجب أن تكون الحرية المزعومة للتعبير سببًا لإثارة الصراع بين الحضارات” تضيف المتحدثة. مشيرة إلى المبادرة التي اقترحها الرئيس الصيني مارس الماضي، حول التعاون والحوار بين الحضارات.

وتابعت المسؤولة الصينية تقول:”ستعمل الصين مع المجتمع الدولي للدفاع عن روح مبادرة الحضارة العالمية، وتعزيز الحوار بين الحضارات، خلال إجراءات ملموسة لحماية التنوع الحضاري للعالم بشكل مشترك”.