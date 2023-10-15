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الخارجية الصينية: الظلم التاريخي ضد فلسطين لا يمكن أن يستمر

الشروق أونلاين
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الخارجية الصينية: الظلم التاريخي ضد فلسطين لا يمكن أن يستمر
ح.م

صرح وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أن الصين تعتقد أن الظلم التاريخي ضد فلسطين والذي استمر لأكثر من نصف قرن لا يمكن أن يستمر.

جاء هذا في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، حيث كشفت الخارجية الصينية أن “الصين تعمل حاليا بشكل وثيق مع جميع الأطراف لتعزيز وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب”.

وقال وانغ بي: “الأولوية القصوى هي ضمان سلامة المدنيين، وفتح قنوات المساعدات الإنسانية في أسرع وقت ممكن، وحماية الاحتياجات الأساسية لسكان قطاع غزة”.

وأكد وزير الخارجية الصيني أنه “يتعين على جميع الدول المحبة للسلام والعدالة أن تتحدث علنًا وتطالب بوضوح بالتنفيذ السريع لخطة “دولتين لشعبيين”.

وتابع بي: “تصرفات إسرائيل تجاوزت الدفاع عن النفس، ويجب عليها الاستجابة بجدية لنداءات المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة ووقف ما يحدث لسكان قطاع غزة”.

وحث وزير الخارجية السعودي الصين “بحكم دورها كعضو دائم في مجلس الأمن على العمل لاضطلاع المجلس بمسؤليته في حفظ الأمن والسلم الدولي عبر الدفع بوقفٍ فوري للعمليات العسكرية ورفع الحصار عن غزة”.

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