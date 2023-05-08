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الخارجية الصينية: بذلنا جهودا حثيثة من أجل عودة سوريا إلى الجامعة العربية

الشروق أونلاين
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الخارجية الصينية: بذلنا جهودا حثيثة من أجل عودة سوريا إلى الجامعة العربية
أرشيف
المتحدث باسم الخارجية الصينية

رحّبت الصين يوم الإثنين، بعودة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية، بعد اجتماع استثنائي لوزراء الخارجية العرب في القاهرة، مؤكدة أنها بذلت جهودا حثيثة في هذا المجال.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ ونبين:”نعتقد أن عودة سوريا إلى الجامعة، ستسهم في تعزيز التضامن والتقوية الذاتية للدول العربية، وفي تسريع وتيرة التنمية والنهوض للعالم العربي”.

وتابع المسؤول الصيني يقول إن بلاده “بذلت جهودا حثيثة لدى الأطراف المعنية عبر قنواتها الخاصة” لأجل عودة سوريا إلى الجامعة العربية. مشيرا إلى “زيارة مبعوثها الخاص لقضايا الشرق الأوسط إلى دمشق الشهر الماضي”.

كما بعث الجانب الصيني فريق عمل لزيارة الدول العربية ذات الصلة، لإجراء “تواصل معمّق معها، حول مسألة عودة سوريا إلى الجامعة العربية”.

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