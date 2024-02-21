الخارجية الصينية: “فيتو” واشنطن ضد مشروع القرار الجزائري يدفع غزة إلى وضع أكثر خطورة

جددت الصين يوم الأربعاء، أسفها لعرقلة الولايات المتحدة مشروعَ القرار الجزائري بمجلس الأمن، من أجل وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ في تصريحها الدوري لوسائل الإعلام إن “الفيتو الأمريكي ضد مشروع القرار، يدفع قطاع غزة إلى وضع أكثر خطورة”.

وجاء في تصريح المتحدثة:

تقدمت الجزائر، نيابة عن الدول العربية، بمشروع القرار الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، والإفراج الفوري عن جميع الرهائن، وضمان وصول الإمدادات الإنسانية، ورفض التهجير القسري. وهذا أمر يتطلبه الوضع على الأرض بشكل عاجل ويستند أيضًا إلى الحد الأدنى من متطلبات الإنسانية.

مشيرة إلى أن مشروع القرار “حظي بتأييد الأغلبية الساحقة من أعضاء المجلس”. حيث أعربت “أطراف أخرى في المجلس على غرار لصين، عن خيبة أملها الشديدة وعدم رضاها عن الموقف الأمريكي”.

ورفضت واشنطن مشروع القرار الجزائري، مقابل موافقة معظم أعضاء مجلس الأمن (13 عضوا). باستثناء المملكة المتحدة التي امتنعت عن التصويت.

وفي كلمته خلال جلسة التصويت، أكد المندوب الدائم للجزائر في الأمم المتحدة عمار بن جامع، أن الوقوف ضد مشروع القرار الجزائري، يمثّل تأييدا للعدوان الوحشي على الفلسطينيين.

كما عبّر مندوب الصين في المجلس، عن إحباطه إزاء اعتراض واشنطن على مشروع القرار. مشدّدا على أن ذلك يعطي الضوء الأخضر لاستمرار المجازر المرتكبة في القطاع.