الخارجية الفرنسية: الجزائر جزء من أي حل في مالي

قالت وزارة الخارجية الفرنسية أن الجزائر جزء من أي حل في مالي، مشيرة إلى أن اتفاقات الجزائر هي إحدى الركائز الأساسية لأمن واستقرار مالي.

وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية آن كلير ليجيندر في حديث للقناة الفرنسية “تي في 5 موند” أن فرنسا بحاجة إلى شركائها الجزائريين للتشاور معهم “.

كما تحدث ليجيندر عن العلاقات الجزائرية الفرنسية، مؤكدة أن الجزائر شريك أساسي لباريس، وتم استئناف التعاون بينهما على جميع الجبهات.

وتابعت قائلة “جان إيف لودريان ذهب إلى الجزائر، هناك استئناف للتعاون على جميع الجبهات”، موضحة “اليوم نحن أكثر إصرار على التعاون مع الجزائر وهي شريك أساسي بالنسبة لنا “.