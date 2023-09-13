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الخارجية الفرنسية تعلن اعتقال أحد مسؤوليها في النيجر

الشروق أونلاين
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الخارجية الفرنسية تعلن اعتقال أحد مسؤوليها في النيجر
أرشيف
مظاهرات أمام سفارة فرنسا في النيجر

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية مساء الثلاثاء، اعتقال أحد مسؤوليها في النيجر، داعية إلى إطلاق سراحه “على الفور”.

وقالت الوزارة في بيان على موقعها الرسمي إن “نتابع بحذر شديد وضعية ستيفان جوليان مستشار المواطنين الفرنسيين في الخارج، الذي اعتقل الجمعة الماضي من طرف قوات الأمن في النيجر.”

ودعت الخارجية الفرنسية إلى “الإفراج الفوري” عن جوليان، مؤكدة أن سفارتها في نيامي تبذل قصارى جهودها لضمان سلامة مواطنها.

من جهة أخرى، يتهم المجلس العسكري الحاكم في النيجر، فرنسا، بنشر قواتها في عدة بلدان مجاورة في غرب إفريقيا. استعدادا “لتدخل عسكري” في البلاد.

وقال الناطق باسم المجلس أمادو عبد الرحمن إن “فرنسا تواصل نشر قواتها في عدد من بلدان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس). استعدادا لشن عدوان على النيجر”.

وفي 26 جويلية، قاد الجنرال عبد الرحمان تياني، وهو رئيس وحدة الحرس الرئاسي في جيش النيجر، انقلابا عسكريا ضد حكم الرئيس المنتخب محمد بازوم.

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