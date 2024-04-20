الخارجية الفلسطينية ترحب باعتراف هذه الجمهورية بدولة فلسطين

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بقرار جمهورية بربادوس، الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من جوان عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان، اليوم السبت 20 أفريل، “إن هذه الخطوة تعكس حرص بربادوس على دعم شعبنا الفلسطيني وحقوقه الثابتة والمشروعة في أرضه ووطنه، الأمر الذي ينسجم مع مواقفها الداعمة لحق كافة الشعوب في تقرير المصير دون استثناء، اتّساقا مع مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.”

كما طالبت الخارجية الفلسطينية، كافة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، بأن تتخذ هذه الخطوة في أقرب وقت للتأكيد على إصرار المجتمع الدولي على إنهاء المعاناة والظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني لأكثر من سبعين عاما، واستعادة كافة حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير في دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

وجمهورية بربادوس هي دولة جزيرة في جزر الأنتيل الصغر، استقلت عام 1966 ضمن عالم الكومنولث إلى غاية 2021 حيث تمت إزالة النظام الملكى بعد استفتاء والتحول للنظام الجمهورى.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيانها “كنا نتطلع دائما لاعتراف بربادوس بدولة فلسطين، التي تربطها بدولة فلسطين علاقات ثنائية جيدة خلال العقد الأخير من الزمن”.

ولفتت إلى أنه “بعد هذا الاعتراف يتبقى الآن 3 دول كاريبية لم تعترف بعد بدولة فلسطين وهي: جزر البهاماس وترينيداد، وتوباغو، وجمايكا”.