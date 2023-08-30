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الخارجية الفلسطينية تطالب بتصنيف الاحتلال كدولة فصل عنصري

الشروق أونلاين
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الخارجية الفلسطينية تطالب بتصنيف الاحتلال كدولة فصل عنصري
أرشيف
جدار الفصل العنصري في الأراضي المحتلة

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الأمم المتحدة بتصنيف الاحتلال الإسرائيلي كدولة فصل عنصري.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان يوم الأربعاء، إن جرائم الاحتلال اليومية ضد المواطنين الفلسطينيين، تعكس نظام فصل عنصري بغيض (أبرتهايد) مكتمل الأركان والصورة”.

وأشار البيان الفلسطيني إلى أن “الاحتلال يمنح للمستوطنين في بعض المناطق من القدس، كامل الحرية والدعم للبناء في المستوطنات أو البؤر العشوائية”.

“في حين يمنع الفلسطيني صاحب الأرض، بقوة الاحتلال من استصلاح أرضه، والبناء عليها، والاستفادة من خيراتها وزراعتها، وحفر آبار فيها”، يضيف البيان.

وشدد البيان على ضرورة أن “يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في تطبيق القانون الدولي على الحالة في فلسطين المحتلة”.

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