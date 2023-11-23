الخارجية القطرية: 4 أيام هدنة بغزة تبدأ صباح الجمعة

كشفت الخارجية القطرية، يوم الخميس، أن الهدنة في قطاع غزة ستبدأ يوم غدٍ الجمعة، بدايةً من الساعة السابعة صباحا لمدة أربعة أيام.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، أن “الهدنة في قطاع غزة ستبدأ غدا الجمعة الساعة 7 صباحا بالتوقيت المحلي”.

وأضاف الأنصاري: “انتهت الاتصالات مع جميع الأطراف والوسطاء وتم تسليم قوائم بأسماء من سيفرج عنهم”، مشيرا إلى أنهم “يتوقعون من الطرفين الالتزام ببنود الاتفاق وننظر بإيجابية عالية إلى ذلك”.

وتابع المسؤول ذاته: “نأمل أن تقود هذه الهدنة الإنسانية لبدء عمل أكبر لتحقيق هدنة دائمة وسلام دائم”، مضيفا: “الدفعة الأولى من الرهائن الذين سيفرج عنهم تضم 13 من النساء والأطفال”.

وأردف ذات المتحدث قائلا: “في أيام الهدنة الأربعة سيتم جمع المعلومات عن بقية “الرهائن”، مؤكدا أن “الهدف الرئيس من الاتفاق أن يكون دافعا لمزيد من الهدن ويقود إلى إنهاء الحرب”.

من جهته أكدت كتائب القسام في بيان لها، “إن الهدنة تسري 4 أيام بدءً من صباح غد “بوقف كل الأعمال العسكرية من القسام والمقاومة والعدو الصهيوني”.