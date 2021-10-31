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الخارجية الكولومبية تفضح النظام المغربي وإعلامه

الشروق أونلاين
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الخارجية الكولومبية تفضح النظام المغربي وإعلامه

فضحت الخارجية الكولومبية النظام المغربي وإعلامه، بعد ادعائه اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، مشيرة إلى أنها أمرت بتوسيع تمثيل سفارتها خدمة لمصالح مواطنيها ولا يعني ذلك اعترافا بالسيادة.

 وأشارت الخارجية الكولومبية في بيان نقله، راديو كولومبيا، أنه من الخطأ استنتاج عواقب مختلفة لعبارة نائب الرئيس ووزير الخارجية حول تمديد المساعدة القنصلية، لضمان اهتمام أفضل وواسع بالكولومبيين  والذي تحكمه اتفاقية فيينا للقنصلية، ولا تعني بأي حال من الأحوال الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.

 وأكدت الخارجية الكولومبية “في مواجهة التفسيرات الخاطئة التي نشرتها بعض وسائل الإعلام، نجدد التأكيد على أن كولومبيا، كما صرح بذلك نائب الرئيس ووزير الخارجية في البيان المشترك مع المغرب، تتمسك بموقفها التاريخي الداعم لقرارات مجلس الأمن”.

وخلص البيان إلى أن “المساعدة القنصلية تُترجم إلى أعمال إدارية ينفذها مواطنون في الخارج ويتم تضمين ذكر الصحراء الغربية لأغراض تلك المساعدة القنصلية”.

وأضاف بيان الخارجية أن نائب الرئيس والمستشارة رحب في البيان بتعيين المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية ستافان دي ميستورا.

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