الخارجية الليبية تستدعي السفير المصري لهذه الأسباب

استدعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية القائم بأعمال السفارة المصرية بطرابلس تامر مصطفى بسبب ما وصف بالاستخفاف بالسيادة الليبية عبر وسائل الإعلام المصرية.

وأبلغت المنقوش القائم بأعمال السفارة المصرية احتجاج الحكومة الليبية على التصريحات”المسيئة” الصادرة عن إعلاميين مصريين والتي استخف فيها بالسيادة والحكومة الليبيتين بتشبيه ما يحدث بين أوكرانيا وروسيا بالعلاقة التي تربط مصر وليبيا.

وقالت الوزيرة أن العلاقة التاريخية بين البلدين الشقيقين، ليبيا ومصر أكبر وأعمق من أي توجهات أو استقطاب سياسية.

وأوضح القائم بالأعمال المصري لوزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش أن الجهة التي قامت بهذا الفعل لا تمثل توجه الحكومة المصرية، ومواقفها حول ليبيا.