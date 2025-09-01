الخارجية المصرية: استمرار العدوان على غزة يضع المنطقة على مسار تصادمي

أدانت الخارجية المصرية مساء الإثنين في بيان، استمرار توسّع العدوان العسكري الإسرائيلي في غزة. وإمعان الاحتلال في انتهاك القانون الدولي الإنساني.

واعتبرت القاهرة في بيان خارجيتها أن استمرار العدوان “يتعارض بشكل كامل مع الرغبة الدولية فى وضع حدّ للحرب علي قطاع غزة، وللتصعيد الناتج عنها بالمنطقة”.

وتابع البيان أن “عدم تجاوب إسرائيل حتى الآن مع الصفقة المطروحة من مصر وقطر، في إطار جهود التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يعكس غيابا كاملا لإرادة خفض التصعيد وإحلال الهدوء والسلام”.

“وهو ما يهدّد بمضاعفة العواقب الكارثية الوخيمة على الوضع الإنساني في غزة. في ظل سياسات التجويع والحصار التي ينتهجها الاحتلال ضد المدنيين العزل في القطاع”، يضيف المصدر.

قبل أن يجدّد “رفض مصر بشكل قاطع هذا النهج الإسرائيلي العدواني”، محذّرا من “تأزم الوضع في المنطقة، ووضعها على مسار تصادمي، ينذر بالمزيد من التصعيد والصراع”.