الخارجية المغربية تصدر أول تعليق رسمي على قرار قطع العلاقات الدبلوماسية

أصدرت وزارة الخارجية المغربية أول بيان رسمي لها حول قرار الجزائر بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع المملكة، والذي أعلن عنه الثلاثاء وزير الخارجية رمطان لعمامرة.

وأفاد بيان نشر عبر الصفحة الرسمية للوزارة “المملكة المغربية أخذت علما بالقرار الأحادي الجانب للسلطات الجزائرية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب ابتداء من هذا اليوم”.

وأضاف “وإذ يعرب المغرب عن أسفه لهذا القرار غير المبرر تماما بيد أنه متوقع، بالنظر إلى منطق التصعيد الذي تم رصده خلال الأسابيع الأخيرة، وكذا تأثيره على الشعب الجزائري، فإنه يرفض بشكل قاطع المبررات الزائفة، بل العبثية التي انبنى عليها”.

وتابع “ومن جانبها، ستظل المملكة المغربية شريكا موثوقا ومخلصا للشعب الجزائري وستواصل العمل، بكل حكمة ومسؤولية، من أجل تطوير علاقات مغاربية سليمة وبناءة”.