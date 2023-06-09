الخارجية الموريتانية: الجزائر ستضيف صوتا قويًا لمجلس الأمن الدولي

كشفت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج الجمعة، أنّ الجزائر ستضيف لمجلس الأمن صوتًا قويًا في الدفاع عن القضايا العربية والإفريقية.

وهنأت وزارة الخارجية الموريتانية الجزائر بعد فوزها بعضوية غير دائمة في مجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة للعامين المقبلين 2024 – 2025.

وجاء في بيان الخارجية الموريتانية: “الحكومة الموريتانية تهنئ الجزائر الشقيقة على هذا النجاح الدبلوماسي الكبير لتؤكد ثقتها في أن عضوية الجزائر في مجلس الأمن الدولي”.

وأضاف ذات البيان: “ستضيف الجزائر إلى هذا المحفل الأممي صوتا قويا يساهم في الدفاع عن القضايا والمصالح الاستراتيجية العربية والإفريقية وفي تعزيز السلم والأمن العالميين”.