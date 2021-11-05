الخارجية تجمع 128 رئيس بعثة دبلوماسية جزائرية

تعتزم وزارة الشؤون الخارجية تنظيم ندوة تجمع 128 رئيس بعثة دبلوماسية جزائرية، تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وكشفت مصادر لموقع الشروق أونلاين أن الندوة ستجمع حوالي 128 رئيس بعثة بين سفير وقنصل عام وقنصل وستنعقد أيام 9،8 و10 نوفمبر الجاري بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الرئيس عبد المجيد تبون كان قد كلف بداية سبتمبر الوزير رمطان لعمامرة بتنظيم مؤتمر كبير لرؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية.

وتهدف الندوة التي سيحضرها أيضا الإطارات المركزية والسفراء بوزارة الشؤون الخارجية إلى بلورة رؤية للدفاع عن المصالح الإستراتيجية للجزائر.

كما تأتي الندوة في إطار التحديث العميق للجهاز الدبلوماسي وأساليب عمله والتكيف الضروري مع تحديات العصر.