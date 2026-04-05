الخارجية ترد على تهجم المدعي الوطني الفرنسي لمكافحة الإرهاب على الجزائر

وزارة الشؤون الخارجية (شبكات)

أوضح مصدر مأذون من وزارة الشؤون الخارجية، أن المدعي الوطني الفرنسي لمكافحة الإرهاب أوليفييه كريستان، وخلال الحوار الذي أدلى به لقناة “فرانس أنفو”، تطرق “بشكل عابر وغير مسؤول ومتهور، إلى الجزائر في إطار إجراءات مفتوحة تتعلق بإرهاب الدولة.”

ووفقا لما نقلته وكالة الانباء الجزائرية، اليوم الأحد، 5 أفريل، أكد المصدر أن “هذا الاتهام غير المبرر لا يمكنه طبعا إلا أن يثير الاستنكار والازدراء”.

وأضاف أن هذا الاتهام “مدان لما هو عليه في الحقيقة: تهجم يائس على بلد، الجزائر، إذ يسعى سياق فرنسي متهالك إلى البحث عن كبش فداء ومتنفس لمواجهة كل التحديات التي تعصف بفرنسا، والتي تعجز عن تجاوزها”.

