الخارجية تطلق بوابة إلكترونية لفائدة المواطنين المسافرين إلى الخارج

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية يوم الخميس، عن الإطلاق الرسمي للبوابة الالكترونية “DZ Travellers”، المخصّصة للمواطنين المسافرين إلى الخارج.

وتهدف المنصة الرقمية الجديدة، حسب ما ذكره بيان للوزارة، إلى “تزويد المسافرين بكافة المعلومات والإرشادات والتوجيهات الضرورية في الحالات الاستعجالية. أو الأزمات التي قد تواجههم خلال وجودهم خارج أرض الوطن”.

وتدرج هذه الخدمة في إطار “مواصلة الجهود الرامية لتعزيز الآليات القائمة، والإجراءات المعتمدة، من أجل توفير الحماية وضمان سلامة مواطنينا، ومرافقتهم أينما وُجدوا. تماشيا مع التعليمات السامية للسلطات العليا للبلاد”.

ودعت الوزارة في ختام بيانها، جميع المواطنين المعرّضين لمثل هذه الحالات حين تنقلهم خارج التراب الوطني، إلى التسجيل في المنصة “DZ Travellers”.