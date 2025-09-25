-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

الخارجية تطلق بوابة إلكترونية لفائدة المواطنين المسافرين إلى الخارج

الشروق أونلاين
  • 875
  • 0
الخارجية تطلق بوابة إلكترونية لفائدة المواطنين المسافرين إلى الخارج
أرشيف
الخارجية الجزائرية

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية يوم الخميس، عن الإطلاق الرسمي للبوابة الالكترونية “DZ Travellers”، المخصّصة للمواطنين المسافرين إلى الخارج.

وتهدف المنصة الرقمية الجديدة، حسب ما ذكره بيان للوزارة، إلى “تزويد المسافرين بكافة المعلومات والإرشادات والتوجيهات الضرورية في الحالات الاستعجالية. أو الأزمات التي قد تواجههم خلال وجودهم خارج أرض الوطن”.

وتدرج هذه الخدمة في إطار “مواصلة الجهود الرامية لتعزيز الآليات القائمة، والإجراءات المعتمدة، من أجل توفير الحماية وضمان سلامة مواطنينا، ومرافقتهم أينما وُجدوا. تماشيا مع التعليمات السامية للسلطات العليا للبلاد”.

ودعت الوزارة في ختام بيانها، جميع المواطنين المعرّضين لمثل هذه الحالات حين تنقلهم خارج التراب الوطني، إلى التسجيل في المنصة “DZ Travellers”.

مقالات ذات صلة
حلول علاجية مبتكرة لمرضى السكري محور مباحثات جزائرية-دنماركية

حلول علاجية مبتكرة لمرضى السكري محور مباحثات جزائرية-دنماركية

سطيف: إصابة 19 تلميذًا في انقلاب حافلة مدرسية

سطيف: إصابة 19 تلميذًا في انقلاب حافلة مدرسية

ورشات عمل تفاعلية في اللقاء الوطني الأول لصنّاع المحتوى (صور)

ورشات عمل تفاعلية في اللقاء الوطني الأول لصنّاع المحتوى (صور)

خطة حكومية مشتركة لمواجهة فيضانات الخريف

خطة حكومية مشتركة لمواجهة فيضانات الخريف

عطاف يلتقي دي ميستورا في نيويورك

عطاف يلتقي دي ميستورا في نيويورك

جلاوي يتفقد مشروع الخط المنجمي الشرقي وهذا ما أمر به

جلاوي يتفقد مشروع الخط المنجمي الشرقي وهذا ما أمر به

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد